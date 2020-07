Leipzig/Bad Dürrenberg (dpa) - Mit einem Großeinsatz gehen Zoll und Polizei in Leipzig seit Mittwochmorgen auf einer Baustelle gegen Schleuser vor. Es gehe um den Verdacht des Einschleusens von Ausländern und der Beschäftigung ohne Arbeitserlaubnis, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Der Bereich um das Wohnungsbauprojekt sei weiträumig abgesperrt worden. Vorgesehen seien unter anderem Personenkontrollen des Zolls und Durchsuchungen auf der Baustelle. Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" darüber berichtet.

Zugleich gebe es in Bad Dürrenberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt Durchsuchungen, hieß es von der Sprecherin der Bundespolizei. Dort sollen Arbeiter möglicherweise illegal untergebracht worden sein. Weitere Details wollte die Bundespolizei zunächst nicht bekannt geben. Die Sprecherin machte auch keine Angaben darüber, ob der Einsatz in Zusammenhang mit Razzien gegen Schleuser in weiteren Bundesländern steht. Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen geben.

LVZ-Bericht