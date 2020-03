Magdeburg (dpa/sa) - Zwei Männer und zwei Frauen, die mit einem "schusswaffenähnlichen Gegenstand" aus einem Auto auf Passanten gezielt haben, haben in Magdeburg einen Großeinsatz ausgelöst. Polizisten stoppten das Quartett am Samstagnachmittag und nahmen ihnen den Gegenstand ab, wie die Polizei mitteilte. Gegen die vier werde jetzt unter anderem wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Um was es sich bei dem "schusswaffenähnlichen Gegenstand" genau handelte, sagte die Polizei zunächst nicht.