Gernrode/Alexisbad (dpa/sa) - Aus alten Bergwerksschächten im Harz fließt mit Arsen belastetes Grubenwasser. Bodenproben aus Gernrode und Alexisbad hätten eine Bodenbelastung gezeigt, die um das 16-fache beziehungsweise das Doppelte über den gesetzlichen Grenzwerten lagen, sagte ein Sprecher der Hochschule Magdeburg-Stendal am Mittwoch. Zuvor hatte "Radio Brocken" über den Fall berichtet.

Der Sender zitierte den Geologie-Professor Broder Merkel von der Bergbauakademie in Freiberg mit der Aussage, dass dringend gehandelt werden müsse, wenn sich das Ergebnis der Stichprobe aus Gernrode bestätige. Laut "Radio Brocken" beträgt der gesetzliche Grenzwert für Arsen bei schwer belasteten Industrieanlagen 140 ppm. Die von dem Sender genommene Stichprobe in Alexisbad habe einen Arsengehalt von rund 230 und die in Gernrode von fast 2000 ppm ergeben.

Gerate Arsen in diesen Größenordnungen ins Grundwasser, könne es über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren zu einer Zunahme von Hautkrebs-Erkrankungen führen, hieß es weiter. Hinzu komme, dass der Verzehr von Wild aus dieser Region ebenfalls gefährlich sein könne, da die Tiere arsenhaltige Pflanzen fräßen. Der Grubenschlamm werde zwar durch den Landesforst in unregelmäßigen Abständen abgepumpt, fließt jedoch immer wieder auch unkontrolliert direkt in Flüsse und Teiche der Region.

