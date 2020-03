Die Grünen in Sachsen-Anhalt stimmen sich langsam auf den Wahlkampf für die Landtagswahl im Sommer 2021 ein. Falls sie es danach wieder in die Regierung schaffen, haben sie sich schon ein Projekt vorgenommen, das in anderen Ländern umstritten ist.

Halle (dpa/sa) - Die Grünen wollen, dass die Parteien in Sachsen-Anhalt ihre Wahllisten künftig je zur Hälfte mit Frauen und Männern besetzen müssen. Die nächste Landesregierung, an denen die Grünen beteiligt sei, werde ein sogenanntes Paritätsgesetz einbringen, heißt es in einem Antrag, der am Samstag auf einem kleinen Landesparteitag in Halle beschlossen wurde. Entsprechende Regelungen gibt es bereits in den Nachbarländern Brandenburg und Thüringen. Sie sind jedoch verfassungsrechtlich umstritten, weil sie in die Aufstellungsverfahren der Parteien eingreifen. Die Grünen regieren in Sachsen-Anhalt als kleinster Partner mit CDU und SPD.

Die gut 30 anwesenden Delegierten votierten zudem einstimmig dafür, dass Sachsen-Anhalt Geflüchtete aus den Lagern auf den griechischen Inseln oder von der EU-Außengrenze aufnehmen sollte, falls es eine Kontingentlösung gibt.

Umwelt- und Energieministerin Claudia Dalbert kritisierte in ihrer Rede, dass das Land bisher schlecht auf den Strukturwandel im Kohlerevier im Süden des Landes eingestellt sei. "Sorgen macht mir, dass das Land nicht gut aufgestellt ist", sagte sie. Der Strukturwandel müsse vor Ort in den Kohlerevieren begleitet werden. Das Land müsse bessere Strukturen aufbauen. "Mein Eindruck ist, andere Bundesländer sind da besser aufgestellt als wir."

Die Bundesregierung plant, bis spätestens 2038 aus der Stromerzeugung mit klimaschädlicher Kohle auszusteigen. Im Gegenzug sollen die betroffenen Revierregionen Milliardenhilfen bekommen, um die negativen Folgen abzumildern. Am Freitag wurde der Gesetzentwurf zum Kohleausstieg erstmals im Bundestag diskutiert.

Einstimmig votierte der Landesparteitag dafür, insbesondere Frauen, Kindern und besonders Schutzbedürftigen aus den Flüchtlingslagern in Griechenland zu ermöglichen, nach Sachsen-Anhalt zu kommen. Dabei gehe es sowohl um die Plätze des Landes selbst als auch um eine Aufnahme in den Kommunen, die als "sichere Häfen" bereits ihre Bereitschaft dazu signalisiert hätten, sagte Parteichefin Susan Sziborra-Seidlitz. Vor wenigen Tagen hatte Landesinnenminister Holger Stahlknecht (CDU) erklärt, er sei derzeit dagegen, Flüchtlinge aus Griechenland in Sachsen-Anhalt aufzunehmen. Sollte es eine Lösung innerhalb der Europäischen Union geben, werde er sie umsetzen.

Der Samstag war für die Grünen zudem der Start für die Arbeit am Programm für die Landtagswahl im Sommer 2021, wie Parteichefin Sziborra-Seidlitz sagte. Rund 80 Mitglieder trafen sich bereits mehrere Stunden vor dem eigentlichen Landesparteitag, um Themenschwerpunkte wie Klimaschutz, Gesundheitsversorgung und Mobilität zu beraten. Ein erster Entwurf des Programms solle im November vorliegen, die finale Version in etwa einem Jahr.

