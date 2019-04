Laut der Grünen-Fraktion im Landtag steht es schlecht um die Alleen in Sachsen-Anhalt. Wird zu wenig für ihren Schutz getan?

Magdeburg (dpa/sa) - Die Grünen-Fraktion im Landtag hat den schlechten Zustand und die mangelnde Pflege des Bestands von Alleen und Baumreihen in Sachsen-Anhalt kritisiert. Die Lage sei alarmierend, sagte der Umweltexperte Wolfgang Aldag in der Parlamentssitzung am Donnerstag. Die Grünen forderten umfangreiche Schutzmaßnahmen sowie eine Nachpflanzungsoffensive.

Die Straßenbäume prägten die Kulturlandschaft und seien wichtige Lebensräume für Tiere, betonte Aldag. Zuvor hatte die Grünen-Fraktion eine Große Anfrage an die Landesregierung zum Zustand und zur Entwicklung der Straßenbäume gestellt. Ein Ergebnis: Mehr als 7600 gefällte Straßenbäume wurden trotz gesetzlicher Verpflichtung nicht nachgepflanzt. "Sachsen-Anhalt galt einst als Land der Alleen, diesem Anspruch werden wir derzeit nicht gerecht", stellte Aldag fest.

Er forderte, auch Bäume zu ersetzen, die Stürmen oder Dürren zum Opfer fallen. Das ist bislang nicht vorgeschrieben. Weiterhin sei die flächendeckende Erfassung wichtig, hier gebe es große Lücken. Das Anlegen neuer Alleen ist laut Aldag oft nicht möglich, weil dem Sicherheitsbedenken entgegenstehen. Hier könne die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit an manchen Straßen helfen. Er plädierte dafür, eine Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Straßenbäume zu gründen. "Bloße Lippenbekenntnisse bringen uns hier nicht weiter."

Finanzminister André Schröder (CDU), der in Vertretung von Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) sprach, versicherte, dass die Straßenbaubehörden alles täten, um den Baumbestand zu sichern. Schröder räumte ein, dass kaum Aussagen zur Entwicklung des Straßenbaumbestands gemacht werden könnten. Der Grund: Mehr als die Hälfte der zuständigen Kommunen hätten die angefragten Daten gar nicht oder nur unvollständig geliefert. Es sei jedoch geplant, Daten zu Art und Alter der Bäume in Kürze im Internet zu veröffentlichen.

Der umweltpolitische Sprecher der Linken, Hendrik Lange, verwies auf den Umgang mit Straßenbäumen in Mecklenburg-Vorpommern. Hier gebe es eine flächendeckende Erfassung sowie regelmäßige Kontrollen. "Das ist richtungsweisend auch für Sachsen-Anhalt." In Mecklenburg-Vorpommern werde die Pflege der Alleen durch einen eigenen Fonds finanziert, in den verschiedene Behörden einzahlen.

Antwort der Landesregierung auf Große Anfrage zu Straßenbäumen