Magdeburg (dpa/sa) - Zur Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt treten die Grünen mit fast 450 Kandidatinnen und Kandidaten an. Das seien 17 Prozent mehr als vor fünf Jahren, teilte die Partei am Dienstag mit. Neben Mitgliedern treten demnach auch parteilose Sympathisanten an. Da manche Bewerber für mehrere Kommunalparlamente ins Rennen gehen, summiert sich die Zahl der Kandidaturen auf mehr als 650. Das seien so viele wie noch nie, sagte Grünen-Landeschefin Susan Sziborra-Seidlitz.

Die Partei trete für alle Kreistage sowie 111 Stadt- und Gemeinderäte an. Die Wahl findet am 26. Mai statt. Parallel dazu werden auch die Abgeordneten des EU-Parlaments neu gewählt.