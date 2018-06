Halle (dpa/sa) - Die Grünen-Spitze hält es für wenig wahrscheinlich, dass die Basis auf einem anstehenden Parteitag für ein Ende der schwarz-rot-grünen Landesregierung votiert. Sie habe in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt und keine Tendenz zum Rausdrängen aus dem Bündnis erkannt, sagte Landeschefin Susan Sziborra-Seidlitz der Deutschen Presse-Agentur.

Die Grünen diskutieren bei ihrem Parteitag am Samstag in Halle zum zweiten Mal in diesem Jahr die Arbeit der Koalition. Hintergrund sind die immer wieder aufflammenden Konflikte und Krisen. So war der Grünen-Politiker Nils Leopold bei einer geheimen Wahl zum dritten Mal als Kandidat für den Landesdatenschutzbeauftragten durchgefallen.

"Von außen sieht die Koalition holpriger aus als sie ist", sagte Sziborra-Seidlitz. Die Grünen hätten zahlreiche Erfolge vorzuweisen wie das Umwelt-Sofortprogramm oder den jüngsten Kompromiss zur Neuregelung der Kinderbetreuung.

Infos zum Landesparteitag