Magdeburg (dpa/sa) - Die Wasserschutzpolizei hat an der Schleuse Magdeburg-Rothensee einer alkoholisierten Matrosin samt Güterschiff die Weiterfahrt verboten. Am Donnerstagmorgen stellten die Beamten bei einer Routinekontrolle bei der 63-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille fest, wie die Behörde in Magdeburg mitteilte. Das Schiff durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, weil die Frau zur Mindestbesatzung gehörte.

Dem verantwortlichen Schiffsführer und der Matrosin droht nun laut Mitteilung ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, bei dem jeder mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro rechnen müsse.

Erst am Sonntag hatten die Beamten bei einer Kontrolle an derselben Schleuse einen Matrosen mit 2,27 Promille aus dem Verkehr gezogen. Auch dieses Schiff hatte warten müssen, bis der 55-Jährige ausgenüchtert war.

