Ballenstedt (dpa/sa) - Auf einem Firmengelände in Ballenstedt (Landkreis Harz) ist Gummigranulat in Flammen geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, ihre Fenster zu schließen. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen.

Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr auf dem Gelände des Gummiwerks aus. Der Brand drohte zwischenzeitlich auf angrenzende Gebäude überzugreifen. Zeitweise stand Gummigranulat auf einer Fläche von etwa 50 Mal 50 Meter in Flammen. Verletzt wurde niemand.