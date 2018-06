Magdeburg (dpa/sa) - Seit dem Juni-Hochwasser vor fünf Jahren sind in Sachsen-Anhalt 207 Kilometer Deiche saniert oder neu gebaut worden. "Aktuell haben wir 50 Kilometer in Arbeit", sagte der Direktor des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, Burkhard Henning, in Magdeburg. "Wir sind zufrieden."

Jedes Jahr würden rund 100 Millionen Euro verbaut. Die Gesamtlänge der Deiche im Land habe sich von 1312 Kilometern im Jahr 2013 auf inzwischen 1351 Kilometer erhöht. 64 Prozent der Gesamtlänge entsprächen inzwischen modernen technischen Anforderungen. Bis 2020 seien alle Schwerpunkte zu schaffen, sagte Henning.

Mehr Raum für unsere Flüsse

Baumaßnahmen Landesbetrieb für Hochwasserschutz