Halle (dpa/sa) - Das Georg-Cantor-Gymnasium in Halle ist beim Bundesfinale des Wettbewerbs "Jugend forscht" ausgezeichnet worden. Den Preis "Jugend forscht Schule 2018" erhalte das Gymnasium für das vielfältige und sehr erfolgreiche Engagement der Schüler bei naturwissenschaftlich-technischen Wettbewerben, teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. Zudem habe die Schule die Gründung eines Schülerzentrums angestoßen, in dem künftig Schüler forschen sollen. Das Preisgeld orientiert sich an der Zahl Pi: Das Gymnasium bekommt exakt 3141,59 Euro.

Der Preis wird von der Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) vergeben. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) sprach von einer "großartigen Anerkennung" für die Schule. Neben dem Sonderpreis der KMK wurden auch weitere Projekte junger Forscher aus Sachsen-Anhalt beim Bundeswettbewerb ausgezeichnet. Fünf Projekte hatten sich beim Landesfinale im April für die Teilnahme qualifiziert.

Preisträger beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht"