Halle (dpa/sa) - Die Händel-Festspiele in Halle bringen Geld in die Stadt: Laut einer Umfrage gibt ein Besucher des Festivals im Schnitt 410 Euro aus. Darunter fallen 127 Euro für Konzerttickets, 123 Euro für Übernachtungen, 97 Euro für die gastronomische Versorgung und 63 Euro für Veranstaltungen außerhalb der Festspiele, wie die Stiftung Händel-Haus und die Stadtmarketinggesellschaft am Dienstag mitteilten. Unzufrieden waren 39 Prozent der befragten Gäste den Angaben zufolge indes mit Angeboten der Gastronomie, 34 Prozent wünschten sich bessere Übernachtungsangebote.

Für die Umfrage wurden 2018 an 19 Festspielorten rund 1200 Gäste jeweils zwölf Fragen gestellt. Demnach war der Händel-Festspiel-Besucher meist (68 Prozent) älter als 50 Jahre, blieb zwei Tage und länger und und war nicht zum ersten Mal Gast. Im Vergleich zur Umfrage von 2016 verjüngten sich die Besucher - es gab ein Plus von elf Prozent bei Gästen im Alter von 21 bis 50 Jahren.

Das Festival lockte 2018 nach bisherigen Angaben rund 58 000 Besucher in die Geburtsstadt des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759). Sie kamen aus Deutschland, der Schweiz, aus Österreich, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, aus Großbritannien und Frankreich. In diesem Jahr gibt es die Festspiele vom 31. Mai bis zum 16. Juni in Halle und Umgebung.

Händel-Festspiele 2019