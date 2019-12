Altenhausen (dpa/sa) - In Altenhausen im Landkreis Börde sind mehrere Hakenkreuze mit weißer Farbe auf Häuser geschmiert worden. Sie hätten eine Größe von 40 mal 50 Zentimetern, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zudem seien die Buchstaben "DDR" gesprüht worden. Insgesamt sieben Häuser seien angemalt worden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die die Tat in der Nacht beobachten haben.