Halberstadt (dpa) - Der Sieger der ersten Etappe der Deutschland-Tour in diesem Jahr wird in Halberstadt gekürt. "Mit der Entscheidung für Halberstadt erwarten wir einen umkämpften, prestigeträchtigen Zieleinlauf, denn es geht um das erste Führungstrikot der Deutschland Tour 2019", sagte Claude Rach als Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports in einer Pressemitteilung am Freitag. Die Auftaktetappe wird am 29. August in Hannover gestartet und führt das Feld über 185 Kilometer in den Harz.

Halberstadts Oberbürgermeister Andreas Henke zeigte sich hocherfreut und sehr stolz. "Jetzt arbeiten wir mit Hochdruck an der Vorbereitung, um den Teams der Weltelite des Radsports einen gebührenden Empfang unter besten Bedingungen zu bereiten", sagte er.

Nach der Auftaktetappe steht am 30. August ein 199 Kilometer langes Teilstück von Marburg nach Göttingen an, von dort geht es am 31. August weiter über 177 Kilometer nach Eisenach. Die vierte und letzte Etappe führt von Eisenach über 160 Kilometer nach Erfurt.

Mitteilung

Etappen