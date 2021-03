Halberstadt (dpa/sa) - In Halberstadt ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mann in seine eigene Wohnung eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte er zunächst, die Wohnungstür einzutreten, die dadurch beschädigt wurde. Als er auf diesem Weg nicht in die Wohnung kam, kletterte er auf das am Haus stehende Baugerüst bis zu seiner im dritten Stock gelegenen Wohnung und schlug dort eine Fensterscheibe ein. Der Polizei gegenüber gab er an, seinen Wohnungsschlüssel verloren zu haben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Mann ein.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-766588/2