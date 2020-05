Halle (dpa/sa) - Die Stadt Halle plant, flächendeckende Corona-Tests auf mehrere Gesellschaftsbereiche auszuweiten. Nach Pflegeheimen werde das für Kitas und Horte sowie Erzieherinnen und Erzieher geprüft, teilte Oberbürgermeister Bernd Wiegand am Montag mit. "Dies alles würde uns helfen, ein mögliches Infektionsgeschehen rechtzeitig zu erkennen", sagte der parteilose Politiker. Wann es eine konkrete Entscheidung zu den gezielten Tests gebe, sei noch nicht abzusehen, ergänzte Amtsärztin Christine Gröger.

Die Zahl der durchgeführten Corona-Tests schwankt in der Saalestadt enorm. So wurden am Sonntag den Angaben zufolge lediglich sieben Abstriche genommen. An anderen Tagen wurden immer wieder Hunderte Tests durchgeführt. In der Bevölkerung bestehe offenbar ein nicht mehr allzu großes Bedürfnis, sich testen zu lassen, sagte Gröger.

Derweil werden in Halle - wie in anderen Teilen des Landes - weitere Lockerungen in Angriff genommen. So sei geplant, die Spielplätze zum 8. Mai wieder zu öffnen. Wiegand betonte jedoch: "Erst in zwei Wochen werden wir wissen, wie die Lockerungsmaßnahmen gewirkt haben." Er appellierte daher an die Bürgerinnen und Bürger, sich verantwortungsvoll zu verhalten.