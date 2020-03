Stühle stehen in einem leeren Klassenzimmer in einer Schule auf den Tischen. Foto: Henning Kaiser/dpa/Symbolbild Henning Kaiser

Halle (dpa/sa) - Die Stadt Halle schließt von diesem Freitag an alle Kindertagesstätten und Schulen. Das gelte vorerst bis zum 27. März, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag in Halle.