Halle (dpa/sa) - Fußball-Drittligist Hallescher FC hat den ersten Sieg in dieser Saison gefeiert und dabei seinen Angstgegner bezwungen. Die Saalestädter gewannen am Samstag vor 9430 Zuschauern im Erdgas-Sportpark das Ostderby gegen den FC Hansa Rostock mit 1:0 (0:0). Das goldene Tor erzielte in der 88. Minute Björn Jopek mit einem Distanzschuss an den Innenpfosten. Zu dieser Zeit standen die Gastgeber nur noch mit zehn Spielern auf dem Rasen, da Niklas Landgraf in der 79. Minute die Ampelkarte gesehen hatte.

Die Hallenser starteten schnell. Ein Direktschuss von Patrick Göbel (6.) wurde von einem Rostocker Verteidiger am Fünfmeterraum geblockt. Einen Freistoß von Jonas Nietfeld (8.) lenkte Rostocks Keeper Markus Kolke mit den Fingerspitzen an die Latte. Anschließend verflachte die Partie. Die Gäste konzentrierten sich auf die Defensive. Dem HFC fehlten zunächst die Ideen, um die entscheidende Lücke im Rostocker Abwehrriegel zu finden. Verheißungsvolle Tormöglichkeiten gab es bis zum Halbzeitpfiff auf beiden Seiten nicht mehr.

Dies änderte sich nach dem Wiederanpfiff, wobei die Gäste sich zunächst durch einen Distanzschuss von Korbinian Vollmann (56.) dem gegnerischen Gehäuse gefährlich annäherten. Danach dominierten jedoch die Hausherren. Jonas Nietfeld (57.) scheiterte gleich zweimal am glänzend reagierenden Kolke. Toni Lindenhahn (61.) traf nur den Pfosten. Anschließend bewahrte HFC-Schlussmann Kai Eisele mit einer Glanzparade beim Schuss von Marco Königs (82.) seine Elf vor einem Rückstand.

