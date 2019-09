Kinder erfreuen sich zum Laternenfest in Halle an ihren Lampions. Foto: Hendrik Schmidt/Archivbild Hendrik Schmidt

Halle (dpa/sa) - Die Stadt Halle will ihr traditionelles Laternenfest neu ausrichten und sucht dafür Ideen. "Das Laternenfest lebt von seiner großen Tradition, braucht aber auch moderne Elemente, um für alle Generationen attraktiv zu bleiben", wurde Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung der Stadt zitiert. "Ich freue mich auf Anregungen, wie das schönste Volksfest Mitteldeutschlands behutsam neu aufgestellt werden kann."

Die Ideen werden gesammelt und und Anfang kommenden Jahres in einer Bürgerversammlung vorgestellt. Vorschläge zur künftigen Ausrichtung können bis 1. Dezember 2019 eingereicht werden. Jedes Jahr pilgern Zehntausende Besucher auf die Peißnitzinsel, um an drei Tagen am letzten August-Wochenende entlang der Saale das Fest mit Musik, Programmen und Wettbewerben zu feiern.