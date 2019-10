Halle (dpa) - Die Synagoge in Halle ist bisher nur mit unregelmäßigen Polizeistreifen geschützt worden. Sie sei in ein Sicherheitskonzept eingebunden gewesen, es habe aber keine Hinweise auf potenzielle Tötungsdelikte mit antisemitischem Hintergrund gegeben, sagte der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht (CDU), am Donnerstag in Halle. In den vergangenen fünf Jahren habe es überhaupt keine antisemitischen Gewaltdelikte mit Bezug auf die Synagoge gegeben. Die Polizei habe getan, was sie aufgrund dieser Gefährdungsanalyse tun musste.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) betonte, Synagogen müssten zusätzlich zur Stationierung von Sicherheitskräften auch baulich besser geschützt werden. So habe in Halle die gute Tür ein Blutbad verhindert.