Halle (dpa) - Die Fußballer des Halleschen FC haben den vorübergehenden Sprung auf die Aufstiegsplätze in der 3. Liga verpasst. Der Tabellen-Vierte verlor am Samstag sein Heimspiel gegen den 14. FC Würzburger Kickers nach einer desolaten Vorstellung mit 2:5 (1:3). Schon während der ersten Halbzeit quittierte ein Teil der 6507 Zuschauer den schwachen Auftritt der Hausherren mit einem Pfeifkonzert.

Die Würzburger drängten die Hallenser von Beginn an in die eigene Hälfte. Nachdem Patrck Sontheimer (6.) noch an Schlussmann Kai Eisele scheiterte, erzielte Fabio Kaufmann (16.) die verdiente Führung für die Mainfranken. Nach einem Freistoß von Simon Rhein kam Sebastian Schuppan (29.) völlig frei zum Kopfball und erhöhte auf 2:0. Die Führung baute Albion Vrenezi (37.) sogar noch aus. Mit der ersten gefährlichen Aktion gelang den Saalestädtern fast mit dem Halbzeitpfiff der Ehrentreffer. Pascal Sohm staubte nach einem von Vincent Müller parierten Schuss von Terrence Boyd per Kopf zum 1:3 ab.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Hallenser auf den zweiten Treffer. Boyd (49.) scheiterte an Gäste-Keeper Müller und traf sechs Minuten später nur die Latte. Vrenezi (65.), der wie schon bei seinem ersten Tor HFC-Verteidiger Patrick Göbel austanzte, beendete die Drangphase der Gastgeber. Sontheimer (74.) baute die Führung der Gäste auf 5:1 aus, ehe Bentley Baxter Bahn (77.) per verwandeltem Handstrafstoß für den Endstand sorgte.

