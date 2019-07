Halle (dpa) - Fußball-Drittligist Hallescher FC muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger eine Geldstrafe in Höhe von 5600 Euro zahlen. Das teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch mit. Vor dem Anpfiff des Auswärtsspiels am 18. Mai beim Karlsruher SC hatten HFC-Fans mindestens 14 Rauchtöpfe und zwei Knallkörper gezündet. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

