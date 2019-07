Halle (dpa) - Der Hallesche FC ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer fündig geworden. Wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, wechselt Terrence Boyd vom US-amerikanischen MLS-Club Toronto FC zum HFC. Der 28 Jahre alte Angreifer unterschrieb in Halle einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

"Als wir erfuhren, dass Terrence Boyd aus familiären Gründen in die Heimat zurück möchte und hier eine sportliche Herausforderung sucht, hat sich unsere sportliche Leitung sofort intensiv mit dem Spieler beschäftigt und schließlich sehr um ihn bemüht. Er passt mit seinen bereits vielfach nachgewiesenen Fähigkeiten sehr gut in unser Team", sagte HFC-Präsident Jens Rauschenbach in einer Pressemitteilung. Boyd müsse schnell im Team integriert werden, um seine Qualitäten zum Tragen zu bringen.

Der Mittelstürmer durchlief die Nachwuchsabteilungen von Hertha BSC und spielte anschließend unter anderem für Borussia Dortmund, RB Leipzig und den SV Darmstadt 98. Für das Nationalteam der USA absolvierte Boyd zudem 14 A-Länderspiele.

Mitteilung des HFC