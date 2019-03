Magdeburg (dpa/sa) - Das Handwerk in Sachsen-Anhalt hat das Pilotprojekt für Praxis-Lerntage begrüßt. "Wer in seinem Wunschberuf schon während der Schulzeit Praxisluft schnuppern kann und erste Handgriffe in einem Unternehmen lernt, dem fällt die Berufswahl leichter", erklärte der Präsident der Handwerkskammer Halle, Thomas Keindorf, am Mittwoch in Magdeburg. Im besten Fall lernten die Jugendlichen ihren künftigen Ausbildungsbetrieb kennen.

Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer der Handwerkskammer in Magdeburg. Er hoffe, dass aus dem freiwilligen Modellprojekt eine Verpflichtung für alle Schulen werde, sagte Burghard Grupe. Auch Gymnasien sollten die Praxis-Lerntage einführen.

Vom kommendem Schuljahr an sollen nach Plänen des Bildungsministeriums die Acht- und Neuntklässler zahlreicher Schulen das Projekt testen. Angedacht ist, dass sie alle zwei Wochen für einen Tag in einem Betrieb den Joballtag kennenlernen.

Beitrag von MDR Aktuell