Berlin (dpa) - Für Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff besteht in der Diskussion um Ausreiseverbote für Regionen mit Corona-Ausbruch "noch dringender Gesprächsbedarf". Eine entsprechende Regelung hatte der Bund vorgeschlagen; an diesem Mittwoch soll es eine weitere Schaltkonferenz mit den Ländern auch zu diesem Thema geben.

"Jeder Hotspot oder jede Infektion, die verläuft anders. Und es ist ein Unterschied, ob ich in einem Dorf bin, in einer Kleinstadt oder in einer größeren Ansiedlung", erklärte der CDU-Politiker am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Wir müssen differenzierte Lösungen haben, die vor allen Dingen verhältnismäßig sind. Die Urteilslage ist ganz eindeutig: Die Grundrechte kann man nicht beliebig einschränken."

Ein Ausreiseverbot müsse auch kontrolliert werden können. "Das funktioniert so nicht", sagte Haseloff. Dass Leute aus einem Kreis mit hoher Infektionslage in den Urlaub fahren, lasse sich nur über Beherbergungsverbote verhindern, die von den jeweiligen Hotels umgesetzt würden.

Er zeigte sich aber zuversichtlich für eine Einigung von Bund und Ländern. "Es wird eine Beschlussfassung geben. Wir sind alle interessiert daran, dass es eine einheitlich Vorgehensweise gibt. Aber die wird nicht schwarz-weiß aussehen."

Haseloff forderte zugleich, aus dem Ausland zurückkehrende Reisende besonders zu kontrollieren. "Wenn es sich um Flugreisende handelt, müssen an den Flughäfen entsprechende Kontrollen bei der Einreise erfolgen. Das heißt also, dass man die Körpertemperatur misst beziehungsweise gegebenenfalls auch schon Tests durchführt", sagte er. "Wir haben sehr, sehr viel investiert, die Wirtschaft hat sehr gelitten und wir werden noch viele Monate und Jahre kämpfen, um die Auswirkungen auch zu bewältigen - und das kann jetzt nicht alles umsonst gewesen sein."