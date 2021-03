Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff kommt in den Plenarsaal des Landtages und winkt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg (dpa/sa) - Nach dem Verzicht auf die geplante Osterruhe setzt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) weiter auf die Mitwirkung der Menschen bei der Bekämpfung der Pandemie. "Ungeachtet der entstandenen Irritationen bitte ich die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt, weiterhin alles zu tun, um die Ausbreitung des Virus zu erschweren", erklärte Haseloff am Mittwoch. "Schützen Sie sich und andere durch konsequente Einhaltung der AHA-Regel."

Die Entscheidung der Bundeskanzlerin, von einer erweiterten Ruhezeit zu Ostern abzusehen, bezeichnete Haseloff als richtigen Schritt. "Eine Osterruhe hätte einen zusätzlichen Beitrag zur Reduzierung der Corona-Fallzahlen leisten können. Allerdings müssen wir auch immer im Auge behalten, was theoretisch denkbar und was praktisch umsetzbar ist." Auf diese Probleme habe Sachsen-Anhalt in der Ministerpräsidentenkonferenz hingewiesen.

Sachsen-Anhalt werde die übrigen Beschlüsse aus der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder in einer elften Eindämmungsverordnung umsetzen. Diese werde in der kommenden Woche in Kraft treten.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-953713/2

Pressemitteilung Staatskanzlei