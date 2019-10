Magdeburg (dpa/sa) - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat nach dem Terroranschlag von Halle zu einem umfassenden Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus aufgerufen. "Lange waren wir zu zögerlich. Jetzt müssen wir endlich entschlossen handeln", sagte Haseloff am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag in Magdeburg.

Der Kampf sei mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu führen. "Wir alle stehen in der Pflicht, wir müssen wachsam bleiben und unsere Stimme erheben gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Hetze und Hass dürfen unser Land nicht vergiften", betonte der Regierungschef. "Die Antwort auf Halle muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen."

Am 9. Oktober, dem jüdischen Feiertag Jom Kippur, hatte ein schwer bewaffneter Deutscher versucht, in die voll besetzte Synagoge in Halle einzudringen. Als sein Plan misslang, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20-Jährigen in einem Döner-Imbiss. Der 27-Jährige ist in Untersuchungshaft und gibt ein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv zu.

Tagesordnung des Landtags

Zeitplan Landtagssitzung