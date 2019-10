Erfurt (dpa) - Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), hat sich enttäuscht über das historisch schlechte Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen geäußert. "Es ist ein bitterer Tag, auch für die demokratische Mitte. Denn zum ersten Mal hat es in Deutschland bei einer Landtagswahl keine Mehrheit in der Mitte gegeben, die sich zusammenfinden könnte", sagte er am Sonntagabend in der ARD. Alle Parteien müssten jetzt offen miteinander reden.