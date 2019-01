Magdeburg (dpa/sa) - Karnevalisten und ihre Büttenreden tragen aus Sicht von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff viel zu mehr Gelassenheit in Politik und Gesellschaft bei. Mit ihrer Reflexion des politischen Geschehens sorgten sie dafür, dass die Menschen "nicht alles so bierernst nehmen", sagte der CDU-Politiker am Sonntag.

Rund 120 Karnevalisten aus 22 Vereinen waren auf Einladung des Regierungschefs in die Magdeburger Staatskanzlei gekommen. Der Empfang soll traditionell zu Beginn des Jahres das Engagement bei der Brauchtumspflege würdigen. Im Karneval-Landesverband sind derzeit 190 Vereine mit rund 17 600 Aktiven organisiert.

Haseloff sagte bei dem Empfang, der Sachsen-Anhalter sei ganz schwer glücklich zu machen. "Das Meckern gehört manchmal dazu." Deshalb sei es gut, dass Karnevalisten durch ihre auch zuweilen überspitzte Darstellung des politischen Geschehens Auflockerung brächten. "Wir liefern ja auch ausreichend Ideen", scherzte Haseloff.