Magdeburg (dpa/sa) - Der größte Erfolg seiner Kenia-Koalition ist aus Sicht von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der Fortschritt bei der Energiewende. Mit dem Kohleausstieg und dem mit Milliardenhilfen gestützten Strukturwandel im Landessüden habe das schwarz-rot-grüne Bündnis das Projekt am deutlichsten nach vorne gebracht, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Hinzu kämen neue Ansiedlungen von Bundesbehörden wie der Cyberagentur in Halle oder einem Standort des Bundesverwaltungsamts in Magdeburg sowie zahlreiche Firmenansiedlungen. Haseloff führt seit 2016 die Kenia-Koalition, die das erste derartige Bündnis in Deutschland ist.

Die Regierungspartner fielen oft mit heftigen Streitigkeiten auf, die an den Rand des vorzeitigen Koalitionsendes führten. Mal ging es um den Umgang der CDU mit der inzwischen vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften AfD, mal um die mit Sachsen-Anhalts Veto gestoppte bundesweite Erhöhung des Rundfunkbeitrags und mal um umstrittene Personalien wie die letztlich gescheiterte Berufung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt zum Innenstaatssekretär. Doch das Bündnis hielt durch.

Haseloff verwies darauf, dass CDU, SPD und Grüne trotz des Zoffs mehr als 100 Gesetze und ebenso viele Verordnungen verabschiedet hat. "Wir haben alle Haushalte und alle wichtigen Abstimmungen durch das Parlament gebracht." Zudem kann sich der 67-Jährige eine Neuauflage des Dreierbündnisses nach der Landtagswahl am 6. Juni vorstellen: "Wir haben auch besonders kritische Phasen professionell gemanaget und gezeigt, dass Kenia, wenn es der Wähler denn so will, auch eine fortsetzungsfähige Koalition ist."

