Magdeburg (dpa/sa) - Eine weitere Verschärfung des Lockdowns hätte nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nur einen begrenzten Einfluss auf die Entwicklung der Pandemie. "Mit Maßnahmen alleine ist nur noch bedingt etwas machbar", sagte Haseloff am Freitag in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. "Was jetzt notwendig ist, muss in den Köpfen passieren", so Haseloff. "Entscheidend ist, dass wir wissen, dass wir noch längst nicht durch sind, sondern die Zahlen ganz im Gegenteil sogar noch ansteigen."

Der Lockdown, in dem Deutschland derzeit steckt, sei auch ohne die zwischenzeitlich vereinbarte "Osterruhe" hart, sagte Haseloff. "Wir haben Maßnahmen, die sehr, sehr hart auch greifen", sagte der Chef der Magdeburger Kenia-Koalition. Nach den Feiertagen werde auch Sachsen-Anhalt erste Öffnungen im Rahmen von Modellversuchen erlauben. Dazu lägen schon viele Anträge vor, sagte Haseloff. "Die gilt es, nach Ostern scharfzuschalten."

