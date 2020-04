Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt will bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen bundesweit vorangehen. "Wir bleiben bei unserem Plan und gehen unseren eigenen Sachsen-Anhalt-Weg", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag nach einer Schalte mit seinen Länderkollegen und der Bundesregierung in Magdeburg. Der werde sich nicht sehr vom Bundesweg unterscheiden, aber eher starten.

Zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern habe man es geschafft, die Fallzahlen vergleichsweise gering zu halten. Das erlaube jetzt, voranzugehen und Lockerungen zu erproben. Andere Länder müssten hingegen daran arbeiten, ihre Infektionszahlen zu senken und könnten Lockerungen erst später vornehmen.

Haseloff kündigte unter anderem an, die seit sechs Wochen geltenden strengen Kontaktbeschränkungen zu lockern. Bisher dürfen die Sachsen-Anhalter nur mit höchstens einem Menschen unterwegs sein, der nicht mit ihnen unter einem Dach lebt. Zudem ist das Verlassen der Wohnung nur aus triftigen Gründen erlaubt.

In welchem Umfang die Kontaktregeln gelockert werden, soll die schwarz-rot-grüne Landesregierung am Samstagvormittag entscheiden. Die bisherigen Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus laufen in der Nacht zu Montag aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte nach den Bund-Länder-Beratungen angekündigt, dass die strengen Kontaktbeschränkungen zunächst bestehen bleiben.

Zudem hält Sachsen-Anhalt laut Haseloff an seinem Plan fest, den Schulbetrieb hochzufahren und schon bis Mitte Mai alle Schülerinnen und Schüler für mindestens einen Tag in die Klassenzimmer zurückzuholen. Auch der Kreis, der Familien, die Anspruch auf einen Kitaplatz haben, wird ausgeweitet. Beim Bund-Länder-Treffen hatten die Spitzenpolitiker ihre Abstimmung über Konzepte zur Öffnung von Schulen und Kitas auf nächste Woche Mittwoch vertagt.