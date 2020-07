Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen aus Sicht der Landesregierung bislang das rechte Maß gefunden. "Das Schrittmaß war richtig dimensioniert", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Magdeburg. An der aktuellen, bis zum 16. September geltenden siebten Corona-Landesverordnung werde zunächst nichts verändert. Zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern habe Sachsen-Anhalt die bundesweit geringsten Infektionszahlen.

Haseloff kündigte an, dass das Kabinett am 25. August über die nächsten anstehenden Schritte in der nächsten Landesverordnung beraten werde. Es soll dabei etwa um Großveranstaltungen, Theater, Kinos und Sportveranstaltungen mit Publikum gehen, aber auch um wirtschaftliche Aktivitäten und um Klassenfahrten.

Siebte Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt