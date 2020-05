Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident berät derzeit mit den Kommunen, ob Restaurants und Hotels doch eher öffnen können als geplant. Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) suche derzeit gemeinsam mit Vertretern des Landkreistags und des Städte- und Gemeindebunds nach einer entsprechenden Lösung, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Kommunen und ihre Gesundheitsämter seien diejenigen, die Auflagen und Hygieneregeln überwachen müssten, begründete er die Zusammensetzung der Runde. Ziel der Gespräche sei es, das Datum für die Öffnung der Branche vorzuziehen.

Vor einer Woche hatte die schwarz-rot-grüne Landesregierung entschieden, die Gastronomie am 22. Mai wieder hochzufahren. Kurz darauf meldeten zahlreiche Bundesländer, ihre Beschränkungen noch früher lockern zu wollen. So soll es im benachbarten Niedersachsen bereits am Montag losgehen, in Thüringen und Sachsen ab 15. Mai. In Sachsen-Anhalt war zuletzt mehrfach der 18. Mai im Gespräch. Dann beginnen die zweiwöchigen Pfingstferien. Eine Entscheidung über den Lockerungstermin soll am Dienstag im Kabinett fallen.