Leps (dpa/sa) - In Leps bei Zerbst (Anhalt-Bitterfeld) hat ein Scheunenbrand ein angrenzendes Einfamilienhaus massiv beschädigt. Die Scheune wurde durch das Feuer am Dienstag komplett zerstört, wie die Polizei in Köthen am Mittwoch mitteilte. Die starke Hitze sorgte für Schäden am Dach des Wohnhauses und durch das Löschwasser wurde es obendrein unbewohnbar. Es gab keine Verletzten, der Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Fahrzeuge, die in der Scheune abgestellt waren, konnten rechtzeitig herausgeholt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 40 Kräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Pressemitteilung