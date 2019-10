Erxleben (dpa/sa) - Nach zehnjähriger Restaurierung ist die Herbst-Orgel in Erxleben (Landkreis Börde) mit einem Festgottesdienst wieder eingeweiht worden. Zuvor habe das Instrument an der Südseite der Schlosskirche fast 75 Jahre lang geschwiegen, teilte der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt am Montag mit. Die aus dem Jahr 1710 stammende Orgel war 1945 durch sowjetische Truppen zerstört worden. Aus Anlass der Restaurierung haben der Förderkreis Schlosskirche Erxleben und der Landesheimatbund eine Festschrift herausgegeben - der Titel: "Die Herbst-Orgel der Schlosskirche zu Erxleben. Ein Denkmal barocker Orgelbaukunst in der Börde".

Schlosskirche Erxleben