Halle (dpa) - Trainer Florian Schnorrenberg von Fußball-Drittligist Hallescher FC hofft zeitnah auf weitere Verstärkungen. "Ich hätte nichts dagegen, wenn es bis Montag noch Zuwachs von ein, zwei Spielern gibt. Aber es ist kein Wunschkonzert und eher unrealistisch", sagte Schnorrenberg der "Mitteldeutschen Zeitung" (Donnerstag). Priorität habe derzeit die Verpflichtung von zwei Außenbahnspielern.

In Fabian Menig, Laurenz Dehl und Sören Reddemann hat der HFC für die kommende Saison erst drei neue Spieler verpflichtet. "Für eine hohe Trainingsqualität braucht es 19 Feldspieler. Die haben wir, aber da sind schon Tobias Schilk und Nick Galle mitgezählt, die auf absehbare Zeit nicht einsatzfähig sind", erklärte Schnorrenberg. Bei der Auswahl von neuen Spielern wolle der Club dennoch Sorgfalt walten lassen. "Ich habe auch Telefonate mit Kandidaten geführt, bei denen ich spürte, dass der HFC nicht ihr Favorit ist. Solche Spieler brauchen wir dann auch nicht", meinte der Trainer.

Am Montag trifft sich die Mannschaft zu mehreren Tests. Für Dienstag ist bei negativen Corona-Ergebnissen das erste Mannschaftstraining vorgesehen, am Abend (18.00 Uhr) soll sich das HFC-Team im Stadion den Fans vorstellen. Das Gesundheitsamt hat die Genehmigung für 700 Zuschauer erteilt. "Nach den Geisterspielen auf der Zielgeraden der vergangenen Saison ist es auch für die Mannschaft ein schönes Gefühl, am 11. August wieder vor Publikum Fußball spielen zu dürfen", sagte Schnorrenberg.

