Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Das erste Mal seit 75 Jahren kann am Wochenende in Dessau-Roßlau eine Junkers F 13 besichtigt werden. Der historische Nachbau ist laut Hersteller die weltweit einzige flugfähige Maschine dieses Typs. Sie war mithilfe von originalen Bauplänen nachgebaut worden und ist seit Anfang des Jahres für den Flugverkehr zugelassen. Anlässlich des 13. Hugo-Junkers-Fests sollte sie am Freitag auf dem Flugplatz in Dessau-Roßlau landen.

Der Ingenieur Hugo Junkers hatte die Junkers F 13 vor fast 100 Jahren entwickelt. Sie galt wegen ihrer Ganzmetallbauweise als "Wegweiser für die zivile Nutzung von Luftfahrzeugen", so die Junkers Flugzeugwerke. Während des Fests in Dessau-Roßlau kann die Maschine am Boden und in der Luft betrachtet werden - im Alleinflug oder in Formation mit dem Modell Junkers Ju 52.

Mehr zum Junkers-Fest