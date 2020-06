Magdeburg (dpa/sa) - Rund 34 Kilometer Deiche sind in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr saniert worden. Im Jahr 2019 seien rund 116 Millionen Euro in die Verbesserung des Hochwasserschutzes investiert worden, hieß es aus dem Umweltministerium bei der Vorstellung des Zwischenberichts zur Hochwasserschutzkonzeption 2020 am Dienstag. Derzeit werde noch an 44 Kilometern Deich weiter gearbeitet. "Seit dem Elbhochwasser 2002 hat die Landesregierung mehr als eine Milliarde Euro für die Verbesserung des Hochwasserschutzes ausgegeben", teilte Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) mit.

Von insgesamt rund 1350 Kilometern Landesdeich sind den Angaben zufolge gut 140 Kilometer "nicht standsicherer" beziehungsweise haben einen "dringenden Sanierungsbedarf". Bei 273,5 Kilometern Deichen bestehe "Anpassungsbedarf". Die Hochwasserschutzkonzeption 2020 soll planmäßig Ende 2020 auslaufen. Derzeit wird die Nachfolgekonzeption "Mehr Raum für unsere Flüsse" in Form einer Landesstrategie zum Hochwasserschutz erarbeitet.

