Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt haben sich die Gesundheitsausgaben 2018 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte, beliefen sich diese 2018 auf knapp elf Milliarden Euro. Das waren drei Prozent mehr als im Jahr zuvor. In der gesamten Bundesrepublik erhöhten sich die Ausgaben im gleichen Zeitraum den Angaben zufolge um vier Prozent.

Die gesetzliche Krankenversicherung sei in Sachsen-Anhalt mit einem Plus von 2,6 Prozent und die soziale Pflegeversicherung mit einem Plus von 3,6 Prozent binnen Jahresfrist hinter der jeweiligen Bundesentwicklung (+3,7 Prozent; +6,2 Prozent) zurückgeblieben. Zu Gesundheitsausgaben zählen den Angaben nach Leistungen für die Vorsorge, Behandlung, Rehabilitation sowie Pflege.

Pressemitteilung Statistisches Landesamt