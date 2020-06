Genthin (dpa/sa) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Genthin (Landkreis Jerichower Land) ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Rettungskräfte brachten die Mieter des Hauses rechtzeitig vor dem Feuer in Sicherheit. Das Gebäude musste jedoch evakuiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am Dienstag gegen 17.45 Uhr in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der vierten Etage des Plattenbaus ausgebrochen. Die Ursache war am Mittwoch zunächst noch unklar. Der 32 Jahre alte Mieter war den Angaben zufolge nicht zu Hause. Seine Wohnung sei komplett ausgebrannt. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr seien auch zwei darunter liegende Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen worden und nicht mehr mehr bewohnbar.