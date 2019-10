Halle (dpa/sa) - Die meisten Imker in Sachsen-Anhalt können zufrieden sein mit der Honigernte in diesem Jahr. In einzelnen Regionen hätten Dürren zu Einbrüchen geführt, sagte die Vorsitzende des Imkerverbands Sachsen-Anhalt, Gabriele Huber-Schabel, der Deutschen Presse-Agentur. "Prinzipiell verlief die Ernte aber gut." 30 bis 40 Kilo hätten die meisten Imker pro Volk ernten können. Laut Huber-Schabel konnte die Sommertracht einen schwachen Ertrag im Frühjahr ausgleichen. Die Spättracht sei auch größtenteils erfolgreich gewesen.

Bienenkrankheiten wie die für Insekten gefährliche Amerikanische Faulbrut seien in diesem Jahr nicht überdurchschnittlich aufgetreten, sagte Huber-Schabel. Im Gegensatz zur bedrohten Wildbiene gehe es der Honigbiene gut. Im April war die Faulbrut bei einem Bienenvolk in der Altmark festgestellt worden. Um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern, wurde damals ein Sperrbezirk eingerichtet.