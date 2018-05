Magdeburg (dpa/sa) - Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Sachsen-Anhalt (Dehoga) sieht mit Sorge, dass sich Touristen vor allem in Großstädten via Internet in privaten Wohnungen und Häusern ein Quartier zum Übernachten suchen. Bei jungen Leuten sei dies durchaus beliebt, auch um gemeinsam zu essen. Hotels und Gaststätten befürchten indes Einbußen. Laut der Tourismusbilanz 2017 liebten es die Gäste aus dem In- und Ausland in Sachsen-Anhalt überwiegend klassisch - und buchten Hotels, Pensionen und Gasthöfe. Für Vermieter von Wohnungen sind Unterkünfte für Touristen statt für Mieter eher kein Thema, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Fakten zum Wohnungsmarkt in Sachsen-Anhalt

DEHOGA Landesverband

Tourismusbilanz 2017 Statistisches Landesamt