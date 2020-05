Eine Mitarbeiterin reinigt und desinfiziert einen Tisch in einem Restaurant in Wernigerode. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild Matthias Bein

Magdeburg (dpa/sa) - Nach gut zweimonatiger Corona-Zwangspause dürfen Hotels und Pensionen heute wieder für Touristen öffnen. Bis zum 28. Mai dürfen allerdings nur Menschen aus Sachsen-Anhalt dort absteigen. Auch die Restaurants dürfen ab heute wieder Gäste empfangen, das war bisher nur mit Sondergenehmigung des Land- oder Stadtkreises erlaubt.

Die Gastronomen müssen sich dabei an strenge Sicherheitsregeln halten, die das Wirtschaftsministerium mit Branchenvertretern festgelegt hat. So müssen die Angestellten in Restaurants und Hotels Mundschutze tragen. Reservierungen und Buchungen sollen möglichst kontaktlos erfolgen. Auch Restaurants müssen außerdem Namen und Kontaktdaten ihrer Gäste notieren, damit sie im Falle eines Ausbruchs erreichbar sind. Alle Hotels und Restaurants müssen auf Nachfrage ein individuelles Sicherheitskonzept vorlegen können und ihre Gäste darüber informieren.

Der Branchenverband Dehoga zeigte sich trotz der Einschränkungen erleichtert über die Wiederöffnung. Viele Hotels hätten zwar schweren Herzens Buchungsanfragen aus anderen Bundesländern, gerade für den Herrentag und das lange Wochenende, ablehnen müssen, sagte der Präsident von Dehoga Sachsen-Anhalt, Michael Schmidt. Die Buchungslage für die kommenden Tage sei dennoch gut.