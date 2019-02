Hettstedt (dpa/sa) - Ein Hund ist vor einem Supermarkt in Hettstedt (Kreis Mansfeld-Südharz) misshandelt worden. Der Jack Russell Terrier wurde am Donnerstag mit einer tiefen Schnittwunde am Hals von seiner Besitzerin gefunden, wie die Polizei am Freitag in Halle mitteilte. Die Frau hatte ihren Hund zuvor vor dem Supermarkt angeleint und war einkaufen gegangen. Als sie wiederkam, war der Hund von der Leine, dafür aber verletzt. Der Terrier wurde von einem Tierarzt versorgt. Hinweise oder Zeugen zur Tat gab es zunächst nicht. Die Polizei ermittelt.

Pressemitteilung der Polizei