Naumburg (dpa/sa) - Ein 37-jähriger Naumburger hat Mitarbeiter eines Tierheims in Eulau (Burgenlandkreis) mit einem Stock angegriffen und gedroht. Der offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende Mann wollte seinen Hund am Dienstagabend widerrechtlich aus dem Tierheim holen, wie das Polizeirevier Burgenlandkreis am Mittwoch mitteilte.

Der Mann war über den Zaun geklettert und hatte versucht, den Zwinger gewaltsam zu öffnen. Auch gegen die herbeigerufenen Polizisten verhielt er sich aggressiv und verletzte drei Beamte leicht. Auf dem Weg zum Tierheim hatte der Mann einen Lastwagen angehalten, war auf dessen Frontbereich geklettert und darauf herumgesprungen. Der 37-Jährige wurde in die Psychiatrie gebracht. Warum sich der Hund im Tierheim befand, wurde nicht mitgeteilt.