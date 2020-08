Stendal (dpa/sa) - Wegen eines stinkenden Schuhs ist in einem Auto bei Stendal ein Beziehungsstreit zwischen einem Paar eskaliert. Kurz vor Fahrtantritt sei die 23 Jahre alte Lebensgefährtin des Fahrers versehentlich in Hundekot getreten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beim Einsteigen geriet der 32 Jahre alter Mann wegen des Gestanks mit seiner Freundin in Streit. Nach einem verbalen Schlagabtausch nahm die 23-Jährige den mit Hundekot verschmierten Schuh in die Hand und schlug auf den Kopf ihres Lebensgefährten ein. Daraufhin prügelte sich das Paar. Erst die Polizei konnte vor Ort den Streit schlichten. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Zu möglichen Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.