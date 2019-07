Tangerhütte (dpa/sa) - In der Altmark sind eine 54 Hektar große Ackerfläche und etwa sieben Hektar Wald niedergebrannt. Auch ein Einfamilienhaus, zwei Scheunen und diverse Nebengelasse fielen den Flammen am Sonntag in Bittkau, einem Ortsteil von Tangerhütte, zum Opfer, wie die Polizei am Montag in Stendal mitteilte. 24 Ortsfeuerwehren mit mehr als 100 Kameraden löschten den Brand bis zum späten Abend. Der Sachschaden wurde auf einen mindestens hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Am Sonntagnachmittag hatte ein landwirtschaftlicher Mitarbeiter den Brand einer Strohballenpresse gemeldet. Er konnte die Presse vom Schlepper abkoppeln. Dann fing das Feld an zu brennen. Die teilweise starken Winde trieben das Feuer zum Waldstück am Ortsrand von Bittkau. Der Brand rollte weiter und richtete auf vier Grundstücken Schäden an. Die beiden Eigentümer des betroffenen Einfamilienhauses sowie ein Familienmitglied erlitten laut der Polizei einen Schock. Der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort. Auch das Kriseninterventionsteam des Landkreises Stendal war im Einsatz.