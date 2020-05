Naumburg (dpa) - Hunderte Menschen haben laut Veranstalter an der ersten Online-Weinmeile im Anbaugebiet Saale-Unstrut teilgenommen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung ins Internet verlegt worden. Normalerweise kommen jährlich Tausende Wein- und Wanderfreunde an Pfingsten zu den Winzern in das Anbaugebiet. "Es hat alles besser funktioniert als erwartet", sagte eine Sprecherin am Sonntag. Die Technik habe keine Probleme gemacht, das Feedback sei gut und Bands froh gewesen, dass sie noch mal hätten spielen können. In der Regel hätte es durchgängig zwischen 80 und 100 Zugriffe auf den Stream gegeben. Die Veranstalter gehen davon aus, dass in den meisten Fällen mehrere Menschen vor dem Computer gesessen haben.

