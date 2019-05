Magdeburg (dpa/sa) - Mehr als 600 Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt engagieren sich im Rahmen einer kirchlichen Aktion für soziale und ökologische Projekte. Ende Mai werden dabei drei Tage lang Spielplätze renoviert, Müll gesammelt oder öffentliche Plätze neu gestaltet. Details zur 72-Stunden-Aktion "Uns schickt der Himmel" stellt der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) heute in Magdeburg vor. In Sachsen-Anhalt führt der BDKJ die Aktion gemeinsam mit der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschland sowie der Evangelischen Jugend Anhalts durch. Deutschlandweit packen den Angaben zufolge rund 100 000 junge Menschen mit an.

Informationen zur bundesweiten 72-Stunden-Aktion "Uns schickt der Himmel"